«Увидел такого светлого игрока». Агент Оздоева — о знакомстве с футболистом

Футбольный агент Анзор Гаргаев рассказал о знакомстве со своим клиентом полузащитником «Фатих Карагюмрюк» Магомедом Оздоевым, отметив, что заметил футболиста, когда тому было ещё 16 лет. Представитель игрока также поведал интересную историю взаимоотношений с отцом хавбека.

«Как я познакомился с Оздоевым? Я собирал очередную базу молодых талантов и увидел на игре такого светлого игрока. Уже когда ему было 16 лет, он отличался техникой, сообразительностью. Я сразу увидел в нём большой потенциал. Вышел на его семью, мы встретились с Магомедом и его отцом и затем стали сотрудничать.

Отец Магомеда – прямой и честный человек. Благодаря этому за 15 лет мы ни разу с ним не поругались. Помню его напутствие, когда Магомед переезжал в Москву. Тогда у нас не было определённого варианта. Он сказал, что ему теперь ты как отец, если надо, все полномочия отца я тебе отдаю, занимайся, помимо футбола, с ним всеми житейскими моментами», — приводит слова Гаргаева Metaratings.