Спортдиректор «Крыльев Советов»: надеюсь, после ближайших матчей будем говорить о футболе

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко выразил надежду, что после ближайших матчей самарцев будет меньше разговоров о судействе и больше — непосредственно о футболе. Функционер отметил, что команда настраивается конкретно на каждую игру, надеясь на положительный результат.

«Впереди действительно сложные соперники, это интересные и важные матчи. Надеюсь, после этих игр мы будем говорить только о футболе. О турнирном положении мы не думаем, а настраиваемся конкретно на каждую игру и надеемся на положительный результат», — приводит слова Корниленко Metaratings.

Прошлый матч «Крыльев» в РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (1:2) закончился судейским скандалом. Следующая встреча у самарцев уже сегодня, 29 апреля. Соперник — «Зенит». Начало игры запланировано на 14:00 мск.