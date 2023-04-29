Полиция обыскала офис «Баварии» по делу об отмывании денег в отношении Алишера Усманова

Во вторник, 25 апреля, немецкая полиция обыскала офис мюнхенской «Баварии» по делу об отмывании денег в отношении российского миллиардера Алишера Усманова. Об этом сообщил Bild.

Отмечается, что следственные мероприятия были проведены и на стадионе «Альянц Арена». Алишер Усманов подозревается в перемещении денег, чтобы избегать уплаты налогов в период с 2017 по 2022 год. Речь идёт о многозначной миллионной сумме. С «Баварией» Усманова связывает знакомство с почётным президентом клуба Ули Хёнессом. Прокуратура Германии отметила, что не проводит никаких расследований в отношении «Баварии» и членов клуба. Неизвестно, были ли получены какие-либо улики во время обысков.

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