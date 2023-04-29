Женский «Зенит» уверенно обыграл «Енисей» в матче 7-го тура Суперлиги

Завершился матч 7-го тура женской Суперлиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристиной Душковой. «Зенит» одержал победу со счётом 2:0.

Победу гостям принесла нападающая Ана Диаш. Португальская футболистка оформила дубль, отличившись на 14-й и 35-й минутах. Оба раза ей ассистировала польская полузащитница Габриэла Гживиньска.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 21 очко после семи матчей. «Енисей» находится на последней, 12-й строчке, пока ещё не заработав ни одного очка. Красноярские футболистки по-прежнему не могут отличиться. Разница мячей — 0:16.