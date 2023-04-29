Сон — о камбэке в матче с «МЮ»: мы не заслуживали поражения 0:2 к перерыву

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы хотели выложиться полностью, и говорили об этом в перерыве в раздевалке. Мы не могли пустить игру на самотёк. Мы были действительно злы из-за этого, мы не заслуживали поражения со счётом 0:2 после первого тайма.
Наши выступления на прошлой неделе были неприемлемыми, и мы не хотели повторения этого. Нам очень жаль, что мы продемонстрировали такую игру и результат, и сегодня мы хотели привнести хорошую энергию.
Мы действительно ощущали поддержку болельщиков, и они боролись вместе с нами», — приводит слова Сон Хын Мина 90min.
Благодаря ничьей «Тоттенхэм» с 54 очками сохранил пятое место в таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.
- 29 апреля 2023
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