«Тренер ответственен за вызов». Агент Оздоева — о перспективах игры за сборную России

Агент российского полузащитника турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев рассказал, как футболист отреагировал на невызов в сборную России на мартовские товарищеские матчи, отметив, что тот внешне никак не проявлял эмоций. Также представитель игрока заявил, что именно главный тренер национальной команды ответственен за вызов спортсменов, а хавбек был готов помочь сборной.

«Если бы вызвали, поехал бы. А так ковыряться в причинах – смешно. Во-первых, это неэтично. Во-вторых, футболисты никогда не спрашивают, а почему меня не вызвали в сборную. Такой вопрос вообще неприемлем. С российским гражданством несколько тысяч футболистов в стране, и каждому, что ли, теперь отвечать? Я за чёткую структурность. Есть главный тренер. Кого он вызывает, те должны явиться в сборную. Тренер ответственен за сборную, за вызов – за всё. Даже задумываться на этот счёт не хочется, голову ломать.

Я не знаю, был Магомед расстроен или нет, но по крайней мере мужчина не должен показывать вид. Он не проявлял никакие эмоции, а в душе я же не могу копаться. Да и мне, с моей стороны, было бы неэтично спрашивать, мол, Мага, а ты расстроен или ты рад, что тебя не вызвали», — приводит слова Гаргаева Metaratings.

Оздоев ни разу не вызывался в сборную России при главном тренере Валерие Карпине. Футболисту только 30 лет.