Кобелев — о пенальти в ворота «Динамо»: это выше моего понимания. Зачем играть рукой?

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил эпизод между защитником и вратарём команды Дмитрием Скопинцевым и Антоном Шуниным во время матча 25-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2), а также выразил удивление пенальти, назначенным в ворота бело-голубых после игры рукой Александра Кутицкого.

«Эпизод между Шуниным и Скопинцевым? Чтобы определить такой момент, нужно быть в команде. Все эмоции необходимо решать в раздевалке, недопустимо друг другу предъявлять претензии с рукоприкладством.

Во время пенальти была рука. В матче со «Спартаком» Даса необоснованно держал Зобнина, когда это не имело смысла. Сегодняшняя рука — выше моего понимания, не было нападающего, зачем Кутицкий играл рукой? Но она была, причём там даже соперников не было», — приводит слова Кобелева Metaratings.