Евгений Аверьянов: конечно, хочу быть главным тренером «Урала»

Бывший футболист, а ныне тренер «Урала» Евгений Аверьянов заявил, что хотел бы в будущем стать главным тренером клуба из Екатеринбурга.

«Есть ли желание стать главным тренером? Самый часто задаваемый вопрос от людей, приезжающих на стажировку. Работать тренером, главным или помощником, в совокупности одно и то же. Если твой функционал минимальный и ты не хочешь развиваться дальше — это одно, если ты активный помощник, человек, который принимает решения — это другое, куда интереснее работа.

Конечно, хочу быть главным тренером «Урала», но я не хочу это делать искусственно, подсиживая кого‑то. Я максимально профессионально выполняю свою работу, хочу, чтобы «Урал» развивался. И когда Григорий Викторович Иванов посчитает, что я готов, доверит мне, я отвечу: давно готов.

Когда я исполнял обязанности главного тренера, «Урал» сыграл вничью с «Факелом». Нервничал ли я перед игрой? Это было максимально кайфовое время, когда уровень эмоций захлёстывал. Благодарен Григорию Викторовичу за возможность почувствовать себя главным тренером, пусть и в одной игре», — приводит слова Аверьянова «Матч ТВ».