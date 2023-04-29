Алексей Миронов: если с 1-го тура думать, что «Зенит» — чемпион, то можно вообще не играть

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023.
«У любого в команде можно спросить – никто бы не ответил, что всё закончено. Конечно, тяжело догнать. Если бы мы сейчас выиграли у «Зенита», было бы попроще. Будем стараться.
Смущает ли, что многие уже короновали «Зенит»? Вообще не смущает. Об этом говорили с самого 1-го тура. Если об этом думать, то можно вообще не играть чемпионат. Давайте сразу привезём кубок и медали в Питер, а остальные будут играть товарищеские матчи. Думаю, многие с самого начала были не правы, что «Зенит» легко станет чемпионом», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».
«Зенит» (58) возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 24-го тура, «Ростов» (49) находится на втором месте.
- 29 апреля 2023
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