«Сан-Паулу» объявил о расторжении контракта с Педро Габриэлом
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Бразильский «Сан-Паулу» объявил о расторжении контракта с нападающим Педро Габриэлом, который арендован у московского «Локомотива». Об этом сообщил официальный сайт «Сан-Паулу».
«ФК «Сан-Паулу» объявляет о расторжении контракта с нападающим Педриньо. Мера была принята клубом после тщательной и детальной оценки, проведённой юридическим отделом в части известных фактов, касающихся дела с участием игрока», — написано в заявлении клуба.
Напомним, в марте 2023 года бывшая девушка Педриньо заявила о том, что подвергалась домашнему насилию со стороны футболиста. Полиция приняла её заявление. После этого Педро Габриэл сообщил, что на время расследования не будет играть за «Сан-Паулу». Тем не менее он сыграл в товарищеском матче.
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