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Михаил Кержаков рассказал, как ему объяснили невызов в сборную России

Михаил Кержаков рассказал, как ему объяснили невызов в сборную России
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил ему невызов в национальную команду. Вратарь утверждает, что специалист заявил ему, что у игрока петербуржцев практически нет работы во время матчей.

«Мне Виталий Кафанов позвонил и сказал: «Слушай, очень тяжело тебя вызвать, потому что у тебя работы нет практически. Поэтому не обессудь». Я проведу работу с защитниками. Скажу, чтобы побольше давали бить по воротам (смеётся)», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

36-летний Кержаков не сыграл ни одного матча за взрослую сборную России за свою карьеру. В национальную команду вызывался вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, который лишь на два года младше игрока «Зенита».

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