Тренер «Урала» — об уходе Урунова: таких, как он, было много, и все заканчивали одинаково

Тренер «Урала» Евгений Аверьянов сообщил, что полузащитник Остон Урунов покинул клуб из‑за невыполнения требований тренерского штаба.

«Чего не хватало Урунову? Это связано не с его игровыми качествами, а с отношением и понимаем того, как должен выглядеть профессионал. Никакого конфликта у них не было, было непонимание и невыполнение требований тренерского штаба.

Пытались донести до молодого футболиста правильную мысль? Конечно. И главный тренер в личных беседах говорил ему.

Москва развратила? Не знаю. Таких, как Урунов, по отношению к футболу было много. И все заканчивали одинаково», — приводит слова Аверьянова «Матч ТВ».

Остон Урунов присоединился к «Уралу» в летнее трансферное окно 2022 года, но уже в октябре клуб и игрок решили расторгнуть контракт. Урунов принял участие лишь в трёх матчах в составе екатеринбургского клуба во всех турнирах.