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«Ахмат» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30

«Ахмат» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30
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В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
29 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге текущего сезона чемпионата России ЦСКА дома обыграл «Ахмат» со счётом 4:2. В составе армейцев отличились Фёдор Чалов, Кирилл Набабкин, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина. За «Ахмат» забили Мохамед Конате и Бернард Бериша.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Ахмат» находится на пятой строчке, заработав 40 очков. Лидирует «Зенит» (58).

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