Агент Оздоева рассказал о преимуществах работы с Андреа Пирло в турецком «Фатихе»

Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, рассказал о впечатлениях россиянина от работы с главным тренером турецкой команды Андреа Пирло.

«Чем Оздоева удивляет Андреа Пирло? Впечатления абсолютно положительные. У него великое игроцкое прошлое, он недавно оставил профессиональный футбол в качестве игрока. Пирло прошёл через большую карьеру, ему есть что сказать футболистам, он может какие-то вещи исправлять на поле. Это положительный опыт для Магомеда – поработать с таким тренером. Человек, который сам был в прошлом великим футболистом, способен раскрыть потенциал других. Мне кажется, тому же Пирло это даётся намного легче», — приводит слова Гаргаева Metaratings.