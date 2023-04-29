Миронов считает, что Карпин и прекрасный коллектив являются залогом успехов «Ростова»
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Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов объяснил, в чём феномен команды в текущем сезоне.
«Во-первых, тренер. Меня раньше в команде не было. Но многие ребята, кто тут был, говорят, что как только пришел Валерий Георгиевич (Карпин. — Прим. «Чемпионата»), команда сразу поднялась в середину таблицы, заиграла по-другому. И не просто так мы сейчас идём на втором месте.
Во-вторых, здесь прекрасный коллектив. Всё-таки с легионерами нет такого сплочённого коллектива, они всегда держатся немного обособленно, а у нас сейчас каждый бьётся за своего товарища», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».
«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков после 24 матчей. Лидирует «Зенит» (58).
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