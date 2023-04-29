Женский «Локомотив» победил «Краснодар» благодаря голу Мориной

Завершился матч 7-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Краснодар» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе академии ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Надеждой Гориновой. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0.

Победу железнодорожницам принесла нападающая Татьяна Морина. Она вышла на замену на 70-й минуте встречи и уже через три минуты забила победный мяч своей команды. Ассистенткой выступила полузащитница Азалия Зальмиева.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 18 очков после семи матчей. «Краснодар» находится на 10-й строчке, заработав два очка. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (21).