В «Зените» прокомментировали слухи о будущем Малкома и Вендела
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Исполнительный директор санкт-петербургского «Зенита» Максим Погорелов заявил, что в клубе уверены, что нападающий Малком и полузащитник Вендел продолжат играть за сине-бело-голубых в следующем сезоне.
«Малком и Вендел могут покинуть «Зенит»? В клубе это никак не обсуждается, потому что мы уверены, что ребята останутся. Поэтому точно нет обсуждений в этом вопросе», — приводит слова Погорелова «Спорт-экспресс».
Малком отметился 21 забитым мячом и девятью результативными передачами в 30 сыгранных матчах за «Зенит» в текущем сезоне. Вендел смог забить девять голов и сделать четыре голевых паса в 31 проведённой встрече. Контракты обоих футболистов с «Зенитом» рассчитаны до лета 2027 года. Прошедшей зимой Малкомом интересовался «ПСЖ».
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