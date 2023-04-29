Смородская: Карпин придумает что-то неожиданное для «Спартака» и зрителей

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» примет «Ростов».

«Вообще‑то я болею за «Ростов», поэтому я необъективна. Второй момент — в связи с судейством в последних турах очень сложно прогнозировать, что вообще может происходить. Не знаю, прогнозировать не берусь. То есть не назначат пенальти, назначат лишний одиннадцатиметровый, сведут игру к судейским ошибкам и так далее. Очень много было вопросов по судейству. Так плохо никогда не судили.

В чём преимущества соперников друг перед другом в этом матче? Считаю, что в «Ростове» прекрасный тренер. Это Карпин. Думаю, он придумает что‑то интересное и для своей команды, и для зрителей. И что‑то неожиданное для «Спартака».

Придумает ли Абаскаль что‑то интересное для Карпина? Абаскаль как подписал новый контракт, так только на судейских ошибках выезжает», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Ростов» пройдёт сегодня, 29 апреля, в Москве. Начало — 19:30 мск.