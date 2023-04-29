«Крылья Советов» — «Зенит»: Малком оформил дубль

В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Зенит». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Михаилом Ивановым (Кострома). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 55-й минуте матча нападающий «Зенита» Малком оформил дубль и увеличил преимущество своей команды. Автором голевой передачи стал Далер Кузяев.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Санкт-Петербурге и завершился крупной победой «Зенита» со счётом 3:0. Дублем отметился Андрей Мостовой, ещё один мяч забил Далер Кузяев.
«Зенит» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги по итогам 24 туров, набрав 58 очков. Самарские «Крылья Советов» заработали 25 очков в 24 матчах и располагаются на 12-м месте.
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