Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Ростов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» — ЦСКА: стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ

«Ахмат» — ЦСКА: стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
29 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
1-й тайм
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 2'   0:2 Обляков – 22'

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Нижиц, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Карапузов, Швец, Садулаев, Ильин, Агаларов.

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Роша, Дивеев, Набабкин, Обляков, Зделар, Кучаев, Мендес, Медина, Заболотный.

В первом круге текущего сезона чемпионата России ЦСКА дома обыграл «Ахмат» со счётом 4:2. В составе армейцев отличились Фёдор Чалов, Кирилл Набабкин, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина. За «Ахмат» забили Мохамед Конате и Бернард Бериша.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Ахмат» находится на пятой строчке, заработав 40 очков. Лидирует «Зенит» (58).

Материалы по теме
ЦСКА мощнейше начал в Грозном! Отличный шанс догнать «Спартак»! LIVE
Live
ЦСКА мощнейше начал в Грозном! Отличный шанс догнать «Спартак»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023