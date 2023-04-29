Агент Оздоева объяснил высокую результативность футболиста в Турции

Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, объяснил возросшую результативность россиянина в Турции тем, что тренерский штаб турецкой команды решил попробовать хавбека на новой позиции с учётом наличия большого количества оборонительных футболистов.

«Перейдя в чемпионат Турции, появились другие задачи перед Магомедом. У них же проходит тренировочный процесс, видно, что Магомед парень мастеровитый, может и отдать, и обыграть, и забить. И с учётом того, что в их команде есть набор полузащитников оборонительного плана, тренер решил попробовать Магомеда на новой позиции, и он стал приносить пользу.

Но если вдруг настанет такая ситуация в команде, что нужно будет играть полузащитника оборонительного плана, Магомед может вернуться на эту позицию и дать такую же пользу», — приводит слова Гаргаева Metaratings.

Оздоев забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 28 матчах за «Фатих» во всех турнирах.