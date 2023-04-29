Александр Мостовой: Месси в любой ситуации нужен «Барселоне», будет здорово, если вернётся

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».
«Месси в любой ситуации нужен «Барселоне». Я не представлял его уход из «Барсы», но он, к сожалению, состоялся. И если он вернётся — это будет здорово. В этой «Барселоне» он будет играть нормально. Игры у них особо нет. Да, чемпионат возьмут, но их всё равно лихорадит постоянно.
И Месси нужен «Барселоне», и «Барселона» нужна Месси. Он своё доказал уже давно, величайший игрок. Если он вернётся, то вся Барселона его в аэропорту должна встречать. А потом поднять на руки машину, в которой он сидит, и нести на руках до «Камп Ноу», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».
Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2021 году свободным агентом. Действующий контракт аргентинца с парижским клубом истекает ближайшим летом.
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