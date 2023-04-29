Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Ростов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: Месси в любой ситуации нужен «Барселоне», будет здорово, если вернётся

Александр Мостовой: Месси в любой ситуации нужен «Барселоне», будет здорово, если вернётся
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Месси в любой ситуации нужен «Барселоне». Я не представлял его уход из «Барсы», но он, к сожалению, состоялся. И если он вернётся — это будет здорово. В этой «Барселоне» он будет играть нормально. Игры у них особо нет. Да, чемпионат возьмут, но их всё равно лихорадит постоянно.

И Месси нужен «Барселоне», и «Барселона» нужна Месси. Он своё доказал уже давно, величайший игрок. Если он вернётся, то вся Барселона его в аэропорту должна встречать. А потом поднять на руки машину, в которой он сидит, и нести на руках до «Камп Ноу», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2021 году свободным агентом. Действующий контракт аргентинца с парижским клубом истекает ближайшим летом.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023