Александр Мостовой: Месси в любой ситуации нужен «Барселоне», будет здорово, если вернётся

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Месси в любой ситуации нужен «Барселоне». Я не представлял его уход из «Барсы», но он, к сожалению, состоялся. И если он вернётся — это будет здорово. В этой «Барселоне» он будет играть нормально. Игры у них особо нет. Да, чемпионат возьмут, но их всё равно лихорадит постоянно.

И Месси нужен «Барселоне», и «Барселона» нужна Месси. Он своё доказал уже давно, величайший игрок. Если он вернётся, то вся Барселона его в аэропорту должна встречать. А потом поднять на руки машину, в которой он сидит, и нести на руках до «Камп Ноу», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2021 году свободным агентом. Действующий контракт аргентинца с парижским клубом истекает ближайшим летом.