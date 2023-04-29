Малком стал первым после Думбия игроком с 20+ голами за сезон в РПЛ

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком оформил голевой покер в проходящем в эти минуты в Самаре матче 25-го тура РПЛ с местными «Крыльями Советов» (5:1, идёт второй тайм). Таким образом, бразилец записал на свой счёт 19-й, 20-й, 21-й и 22-й голы в текущем сезоне.

Последним игроком до Малкома, кому удавалось забить более 20 голов за целый сезон РПЛ, был форвард ЦСКА Сейду Думбия, который отметился 28 забитыми мячами в сезоне-2011/2012. Тот чемпионат состоял из 44 туров.

За всю историю чемпионатов России лучший бомбардир забивал более 20 голов лишь девять раз. Последним, кто отметился 20 забитыми мячами за полный сезон, был нападающий «Локомотива» Артём Дзюба в сезоне-2021/2022, защищавший тогда цвета «Зенита».

До конца текущего сезона «Зениту» осталось провести пять матчей, не считая игру с «Крыльями Советов».