«Спартак» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:30

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Спартак» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома победил «Спартак» со счётом 4:2. В составе ростовчан отличились Дмитрий Полоз (дважды), Даниил Уткин и Николай Комличенко. За «Спартак» забили Квинси Промес и Александр Соболев.
«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 49 очков после 24 матчей. «Спартак» находится на третьей строчке, заработав 48 очков. Лидирует «Зенит» (61).
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