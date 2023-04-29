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«Крылья Советов» — «Зенит» 1:5, результат матча 25-го тура РПЛ 29 апреля 2023 года

«Зенит» на выезде переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ благодаря покеру Малкома
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Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» одержал уверенную победу над «Крыльями Советов» со счётом 5:1. Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Ивановым (Кострома). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск.

Четыре мяча в составе «Зенита» забил нападающий Малком. Ещё один гол на счету полузащитника Клаудиньо. В составе самарской команды забитым мячом отметился полузащитник Сергей Бабкин

Встреча первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходила в Санкт-Петербурге и завершилась крупной победой «Зенита» со счётом 3:0. Дублем отметился Андрей Мостовой, ещё один мяч забил Далер Кузяев.

«Зенит» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 61 очко в 25 матчах. Самарские «Крылья Советов» заработали 25 очков в 25 матчах и располагаются на 12-м месте.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
29 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Бабкин – 9'   1:1 Малком – 19'   1:2 Клаудиньо – 30'   1:3 Малком – 55'   1:4 Малком – 68'   1:5 Малком – 74'
Удаления: Бейл – 41' / нет
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