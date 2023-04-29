«Краснодар» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 29 апреля, пройдёт матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Урал». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России «Краснодар» в Екатеринбурге переиграл «Урал» со счётом 3:1 благодаря дублю Эдуарда Сперцяна и голу Сергея Бородина, в составе «Урала» отличился Алексей Каштанов.

«Краснодар» занимает седьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков в 24 матчах. «Урал» располагается на 11-й строчке с 25 очками после 24 туров.