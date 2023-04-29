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«Краснодар» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

«Краснодар» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00
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Сегодня, 29 апреля, пройдёт матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Урал». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
29 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России «Краснодар» в Екатеринбурге переиграл «Урал» со счётом 3:1 благодаря дублю Эдуарда Сперцяна и голу Сергея Бородина, в составе «Урала» отличился Алексей Каштанов.

«Краснодар» занимает седьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков в 24 матчах. «Урал» располагается на 11-й строчке с 25 очками после 24 туров.

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