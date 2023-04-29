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Роман Орещук: в матче с «Факелом» у «Динамо» ничего не получилось — тяжёлое зрелище

Роман Орещук: в матче с «Факелом» у «Динамо» ничего не получилось — тяжёлое зрелище
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Бывший футболист Роман Орещук высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Факел» (0:2).

«Да ничего у «Динамо» вчера не получилось! Должны были начать с первой минуты с атаки, а получилась монотонная игра в одном темпе, в которой увяз «Факел». При счёте 2:0 уже «Факелу» не было смысла атаковать, они откатились. Может, поэтому было не так много владения мячом, ударов по воротам потом.

Очень тяжёлое зрелище было вчера увидено мною. Расстроился очень сильно! Я не болельщик «Динамо», но расстроился. Столкновение Шунина и Скопинцева? Эмоции. Это нормальная история, все хотят победить, все на нервах. Пытаются преподнести, что конфликт в команде, но всё хорошо», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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