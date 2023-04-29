Источник: «Уфа» опротестует результат матча с «Динамо» из-за возможного нарушения лимита

Футбольный клуб «Уфа» планирует оспорить результат матча 29-го тура Мелбет Первой лиги с махачкалинским «Динамо» (0:0). Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, в «Уфе» считают, что махачкалинцы шесть минут играли без футболиста 2001 года рождения или младше, что запрещено по регламенту турнира. На 65-й минуте игры на поле появился Руслан Лисакович. Он вышел на замену вместо Эрбола Атабаева, который внесён в заявку как «молодой игрок». Лисакович заявлен как легионер, хотя он является гражданином Беларусси, а игроки из стран Евразийского экономического союза не считаются легионерами. Атабаев родился в 2001 году, Лисакович — в 2002 году.
В «Динамо» в курсе намерений «Уфы». В Махачкале считают, что возникла путаница со статусом футболистов в заявочной системе.
- 29 апреля 2023
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