Деменко: до 60-й минуты «Краснодар» диктовал игру, а потом мы увидели другой «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко высказался о матче 24-го тура, в котором «Спартак» переиграл «Краснодар» со счётом 4:3.
«4:3 — это один из лучших матчей для зрителей в этом сезоне. Интрига и зрелищность были на уровне. До 60-й минуты «Краснодар» контролировал игру, а «Спартак» даже видно особо не было. А потом мы резко увидели другой «Спартак».
Да, «Спартак» перевернул игру, но я хочу сказать, что «Краснодар» сам отдаёт такие игры. Они вели 2:0 и могли спокойно играть. Проблемы есть у клуба, проблемы прежде всего в обороне. Я не знаю, с чем связан ещё один факт. Как только важный матч, «Краснодар» упускает победу. Это был абсолютно выигрышный матч для «Краснодара». Ну а «Спартак» в этой ситуации молодец», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».
- 29 апреля 2023
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