Стерлинг: я пришёл в «Челси» из-за богатой истории и ни о чём не жалею

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг заявил, что не жалеет о переходе в лондонский клуб, несмотря на слабые результаты команды.

«Иногда бывают такие спады. Пока что в своей карьере я не попадал в подобную ситуацию, но я более чем готов принять вызов.

Мы разочарованы, когда уходим с поля, и чувствуем злость и растерянность. Бывают моменты, когда после игры ты просто сидишь в раздевалке и смотришь в пустоту, потому что не можешь понять, что только что произошло. Это тяжело принять, но всегда надо пытаться извлекать что-то полезное.

Чувство победы неделю за неделей — это то, к чему все в раздевалке привыкли. Нам это нравится, и мы хотим это вернуть. Тяжело не испытывать это в текущем сезоне.

Наша игра не была на должном уровне, включая меня лично. Я и близко не подошёл к своему обычному уровню.

Мы хотим, чтобы результаты и завоёванные трофеи были главной достопримечательностью этого футбольного клуба, как это было на протяжении многих лет. Вот почему я пришёл сюда, из-за богатой истории. И я вообще ни о чём не жалею», — приводит слова Стерлинга The Sun.