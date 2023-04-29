Сергей Семак высказался после разгрома «Зенитом» «Крыльев Советов» в матче РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги победы над самарскими «Крыльями Советов» (5:1) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сложно для нас начался матч, практически первый же подход, первая фланговая передача закончилась пропущенным мячом. Впоследствии играли хорошо, смогли сравнять счёт. Создавали достаточное количество моментов, но реализация нас подводила. Преимущество у нас было и до удаления, но после оно стало большим, мы смогли реализовать лишнего игрока на поле, провели в целом очень хороший, качественный матч и добились волевой победы», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

«Зенит» набрал 61 очко и занимает в турнирной таблице первое место. «Крылья Советов» (25) — 12-е.