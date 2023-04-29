Виталий Дьяков: дни Йокановича в «Динамо» сочтены — шайбе некуда деваться

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков выказался о будущем главного тренера команды Славиши Йокановича.

«Видно, что «Динамо» настолько в плохом и разобранном состоянии, что провело матч с «Факелом» просто без шансов: бесхарактерно — никакой игры. Итоговый счёт отражает нынешнюю ситуацию московского «Динамо».

«Факел» в силу своих возможностей не мог сыграть с «Динамо» первым номером, поэтому играли вторым: ждали своего шанса — забили два и спокойненько поехали домой. Команда взяла три очка, которые в дальнейшем помогут ей в борьбе за выживание.

Мне кажется, увольнение Йокановича с поста главного тренера «Динамо» — это дело времени: если не сейчас, так в конце сезона или в ближайших турах. Как говорится, шайбе некуда деваться. Его дни в команде сочтены.

«Динамо» остаётся только доигрывать этот сезон. Они ни за что не ведут борьбу: соревнования за медали окончены, а Кубка России нет. Может быть, дадут шанс молодым пацанам проявить себя. Нет разницы — занять шестое место или девятое, поэтому можно подумать о будущем. Но настраиваться на оставшиеся матчи сезона будет очень тяжело, потому что «Динамо» не решает никаких турнирных задач», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.