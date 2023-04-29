Сергей Семак оценил выступление Малкома в РПЛ после покера в ворота «Крыльев Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак похвалил нападающего команды Малкома и оценил его выступление в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Бразилец оформил покер в ворота «Крыльев Советов» (5:1) в 25-м туре.

«Очень рад за него, потому что то, как он проводит этот сезон, то, сколько он работает — и на команду, и в подыгрыше, и в обороне, — я думаю, это даёт свои плоды. Конечно, нам важно, чтобы команда прежде всего побеждала и забивала, но мы радуемся и за персональные успехи игроков. Повторюсь, Малком проводит блестящий сезон и абсолютно заслуженно показывает результативность, которая сейчас у него есть, благодаря отношению к делу, своей работоспособности. Это футбол, в футболе всё заслуженно», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.