Семак: со стороны может казаться, что так легко, но «Зениту» интересно в любом матче

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Крыльями Советов» (5:1) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги высказался об интересе команды из Санкт-Петербурга в матчах турнира.
«Нам очень интересно в любом матче. Может, со стороны кажется, что так легко. Но, опять же, 2:1 счёт, любая ошибка, любой подход может завершиться пропущенным мячом. Конечно, когда отрыв становится большим — 3:1, 4:1, уже спокойнее внутренне. Но пока счёт 2:1, мы понимаем, что любой курьёзный мяч, любой удар, который может привести к опасному моменту или пропущенному мячу, он меняет абсолютно всю игру снизу наверх или в другую сторону, нехорошую для нас.
Но сегодня смогли использовать то преимущество, которое было. Бывают такие матчи, бывают очень сложные — у любой команды и в любом чемпионате бывают такие матчи по ходу сезона, где что-то складывается за них, что-то против. Бывают и крупные победы, и напряжённые матчи. Все команды каждую игру стараются победить, выйти на поле с желанием победить. Иногда получается, иногда не получается. Это футбол», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
- 29 апреля 2023
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
18:13
-
18:12
-
18:01
-
18:00
-
17:55
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:41
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:16
-
17:16
-
17:15
-
17:11
-
17:08
-
16:54
-
16:53
-
16:46
-
16:34
-
16:30
-
16:23
-
16:21
-
16:20
-
16:19
-
16:17
-
16:08
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:45