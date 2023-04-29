Семак: со стороны может казаться, что так легко, но «Зениту» интересно в любом матче

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Крыльями Советов» (5:1) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги высказался об интересе команды из Санкт-Петербурга в матчах турнира.

«Нам очень интересно в любом матче. Может, со стороны кажется, что так легко. Но, опять же, 2:1 счёт, любая ошибка, любой подход может завершиться пропущенным мячом. Конечно, когда отрыв становится большим — 3:1, 4:1, уже спокойнее внутренне. Но пока счёт 2:1, мы понимаем, что любой курьёзный мяч, любой удар, который может привести к опасному моменту или пропущенному мячу, он меняет абсолютно всю игру снизу наверх или в другую сторону, нехорошую для нас.

Но сегодня смогли использовать то преимущество, которое было. Бывают такие матчи, бывают очень сложные — у любой команды и в любом чемпионате бывают такие матчи по ходу сезона, где что-то складывается за них, что-то против. Бывают и крупные победы, и напряжённые матчи. Все команды каждую игру стараются победить, выйти на поле с желанием победить. Иногда получается, иногда не получается. Это футбол», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.