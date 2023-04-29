Спортивный директор «Оренбурга»: летом сделаем пару-тройку хороших приобретений

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев предположил, каким образом клуб будет работать на трансферном рынке в летнее окно. Он сообщил, что приоритетом для «Оренбурга» являются футболисты из Латинской Америки.

«Работа по усилению команды ведётся полным ходом. Думаю, сделаем пару-тройку хороших приобретений. Какой приоритет? Латинская Америка. Ребята дают результат, не хотим менять стратегию», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Марцела Лички набрала 36 очков после 24 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 61 очко. В 25-м туре «Оренбург» встретится с «Пари Нижний Новгород». Матч состоится завтра, 30 апреля. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.