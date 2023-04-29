Писарский — об 1:5 с «Зенитом»: хорошо начали, но после пенальти и красной стало тяжело

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский подвёл итоги матча 25-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:5).
«Пенальти всё сломал? Наверное, да. Пенальти, красная карточка – всё вместе, мне кажется. Хорошо начали игру, больше владели мячом – ну, может, одинаково. Потом пенальти и красная карточка – стало тяжело.
«Глаза горели», а потом всё будто опустилось? Да, есть такое. Но мне кажется, всё же надо было дальше пытаться играть в свой футбол. Понятно, что и всем составом с «Зенитом» было тяжело играть, а если ещё на одного игрока меньше, сами понимаете… Такие игры бывают. Не знаю, это наше испытание, которое мы должны пройти, потому что хорошо играем, но постоянно какой-то нефарт. Сложно это как-то прокомментировать», – цитирует Писарского Metaratings.
- 29 апреля 2023
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
18:13
-
18:12
-
18:01
-
18:00
-
17:55
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:41
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:16
-
17:16
-
17:15
-
17:11
-
17:08
-
16:54
-
16:53
-
16:46
-
16:34
-
16:30
-
16:23
-
16:21
-
16:20
-
16:19
-
16:17
-
16:08
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:45