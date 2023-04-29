Писарский — об 1:5 с «Зенитом»: хорошо начали, но после пенальти и красной стало тяжело

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский подвёл итоги матча 25-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:5).

«Пенальти всё сломал? Наверное, да. Пенальти, красная карточка – всё вместе, мне кажется. Хорошо начали игру, больше владели мячом – ну, может, одинаково. Потом пенальти и красная карточка – стало тяжело.

«Глаза горели», а потом всё будто опустилось? Да, есть такое. Но мне кажется, всё же надо было дальше пытаться играть в свой футбол. Понятно, что и всем составом с «Зенитом» было тяжело играть, а если ещё на одного игрока меньше, сами понимаете… Такие игры бывают. Не знаю, это наше испытание, которое мы должны пройти, потому что хорошо играем, но постоянно какой-то нефарт. Сложно это как-то прокомментировать», – цитирует Писарского Metaratings.