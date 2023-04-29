«Реал» Мадрид — «Альмерия»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

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Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 32-го тура чемпионата Испании. Встретятся местный «Реал» и «Альмерия». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом туре команда Карло Анчелотти проиграла на выезде «Жироне» (2:4). «Реал» занимает в турнирной таблице второе место (65 очков), отставая от лидирующей «Барселоны» (76) на девять очков.

Видеообзор. «Жирона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 31-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Альмерия» в прошлом туре на выезде обыграла «Хетафе». Сейчас команда занимает в турнирной таблице 15-е место, набрав 33 очка.

Видеообзор. «Хетафе» — «Альмерия». Испанская Примера 2022/2023. 31-й тур: