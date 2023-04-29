Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Ростов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» Мадрид — «Альмерия»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

«Реал» Мадрид — «Альмерия»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 32-го тура чемпионата Испании. Встретятся местный «Реал» и «Альмерия». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера. 32-й тур
29 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Альмерия
Альмерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом туре команда Карло Анчелотти проиграла на выезде «Жироне» (2:4). «Реал» занимает в турнирной таблице второе место (65 очков), отставая от лидирующей «Барселоны» (76) на девять очков.

Видеообзор. «Жирона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 31-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Альмерия» в прошлом туре на выезде обыграла «Хетафе». Сейчас команда занимает в турнирной таблице 15-е место, набрав 33 очка.

Видеообзор. «Хетафе» — «Альмерия». Испанская Примера 2022/2023. 31-й тур:

Материалы по теме
«Реал» — «Альмерия». Чем плох Анчелотти?
«Реал» — «Альмерия». Чем плох Анчелотти?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023