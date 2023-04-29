Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Ростов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» — «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

«Барселона» — «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00
Комментарии

Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне состоится матч 32-го тура чемпионата Испании. Встретятся местная «Барселона» и «Бетис» из Севильи. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера. 32-й тур
29 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» в прошлом туре проиграла на выезде «Райо Вальекано» (1:2). Команда Хави продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 76 очков. Следом располагается мадридский «Реал» (65).

Видеообзор. «Райо Вальекано» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 31-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Бетис» в прошлом туре не смог забить в ворота «Реала Сосьедад» (0:0). Сейчас у команды 49 очков и шестая строчка в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Барселона» — «Бетис». Левандовски ревнует к Месси
«Барселона» — «Бетис». Левандовски ревнует к Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023