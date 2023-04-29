«Барселона» — «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00
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Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне состоится матч 32-го тура чемпионата Испании. Встретятся местная «Барселона» и «Бетис» из Севильи. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания - Примера. 32-й тур
29 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Барселона» в прошлом туре проиграла на выезде «Райо Вальекано» (1:2). Команда Хави продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 76 очков. Следом располагается мадридский «Реал» (65).
Видеообзор. «Райо Вальекано» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 31-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
«Бетис» в прошлом туре не смог забить в ворота «Реала Сосьедад» (0:0). Сейчас у команды 49 очков и шестая строчка в турнирной таблице.
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