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Гранат — о «Динамо»: проиграть «Факелу» в столетие — настоящий провал! Праздник не удался

Гранат — о «Динамо»: проиграть «Факелу» в столетие — настоящий провал! Праздник не удался
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал поражение команды от «Факела» (0:2) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. В этот день москвичи отмечали столетие клуба.

«Праздник совсем не удался. Проиграть дома «Факелу» в праздник столетия — настоящий провал! Думаю, что подобного точно никто не мог ожидать. «Динамо» не было похоже на себя. В прошлом сезоне команда боролась за чемпионство, но провалила весеннюю часть сезона. В этом году происходит что-то подобное. Второй год весной «Динамо» настигает внезапный спад. Не понимаю, с чем это может быть связано», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Динамо» с 39 очками располагается в турнирной таблице на шестом месте.

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