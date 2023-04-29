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«Акрон» вырвал ничью у «Кубани» в матче Первой лиги

«Акрон» вырвал ничью у «Кубани» в матче Первой лиги
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Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Кубань» в Краснодаре прошёл матч 29-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местная «Кубань» и тольяттинский «Акрон». Финальный свисток Ивана Сараева зафиксировал ничью 1:1.

Счёт в матче открыли хозяева: на 31-й минуте точным ударом отметился Илья Мосейчук. На 58-й минуте Андрес Понсе реализовал свой момент, принеся «Акрону» ничью.

«Кубань» набрала 33 очка и занимает в турнирной таблице 14-е место. В следующем туре краснодарская команда встретится в гостях с калининградской «Балтикой», а затем проведёт домашний матч с махачкалинским «Динамо».

«Акрон» с 36 очками располагается строчкой выше. В следующем матче тольяттинская команда сыграет в Фонбет Кубке России с «Краснодаром», а затем встретится дома с ульяновской «Волгой» в Мелбет Первой лиге.

Россия - Мелбет Первая лига. 29-й тур
29 апреля 2023, суббота. 16:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Мосейчук – 31'   1:1 Понсе – 58'
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