«Акрон» вырвал ничью у «Кубани» в матче Первой лиги

Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Кубань» в Краснодаре прошёл матч 29-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местная «Кубань» и тольяттинский «Акрон». Финальный свисток Ивана Сараева зафиксировал ничью 1:1.
Счёт в матче открыли хозяева: на 31-й минуте точным ударом отметился Илья Мосейчук. На 58-й минуте Андрес Понсе реализовал свой момент, принеся «Акрону» ничью.
«Кубань» набрала 33 очка и занимает в турнирной таблице 14-е место. В следующем туре краснодарская команда встретится в гостях с калининградской «Балтикой», а затем проведёт домашний матч с махачкалинским «Динамо».
«Акрон» с 36 очками располагается строчкой выше. В следующем матче тольяттинская команда сыграет в Фонбет Кубке России с «Краснодаром», а затем встретится дома с ульяновской «Волгой» в Мелбет Первой лиге.
- 29 апреля 2023
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