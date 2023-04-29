«Спартак» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч РПЛ

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Спартак» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Тавареш, Дуарте, Зобнин, Игнатов, Литвинов, Денисов, Мартинс, Промес, Соболев.
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелёхин, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комаров, Комличенко.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома победил «Спартак» со счётом 4:2. В составе ростовчан отличились Дмитрий Полоз (дважды), Даниил Уткин и Николай Комличенко. За «Спартак» забили Квинси Промес и Александр Соболев.
«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 49 очков после 24 матчей. «Спартак» находится на третьей строчке, заработав 48 очков. Лидирует «Зенит» (61).
- 29 апреля 2023
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