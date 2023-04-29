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ЦСКА на выезде обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме полузащитник ЦСКА Иван Обляков оформил дубль. Он отличился на 3-й и 22-й минутах.

На 80-й минуте нападающий «Ахмата» Конате сократил отставание в счёте – 1:2.

Победную точку в матче на 93-й минуте поставил хавбек ЦСКА Максим Мухин. Итоговый счёт – 3:1 в пользу ЦСКА.

Таким образом, ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 48 очков после 25 матчей и сравнялась со «Спартаком» по набранным баллам. «Ахмат» находится на пятой строчке, заработав 40 очков. В чемпионате лидирует «Зенит». У команды Сергея Семака 61 очко.