ЦСКА на выезде обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом тайме полузащитник ЦСКА Иван Обляков оформил дубль. Он отличился на 3-й и 22-й минутах.
На 80-й минуте нападающий «Ахмата» Конате сократил отставание в счёте – 1:2.
Победную точку в матче на 93-й минуте поставил хавбек ЦСКА Максим Мухин. Итоговый счёт – 3:1 в пользу ЦСКА.
Таким образом, ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 48 очков после 25 матчей и сравнялась со «Спартаком» по набранным баллам. «Ахмат» находится на пятой строчке, заработав 40 очков. В чемпионате лидирует «Зенит». У команды Сергея Семака 61 очко.
- 29 апреля 2023
-
19:51
-
19:48
-
19:46
-
19:28
-
19:25
-
19:23
-
19:20
-
19:19
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:08
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:37
-
18:31
-
18:28
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
18:13
-
18:12
-
18:01
-
18:00
-
17:55
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:41
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:16
-
17:16