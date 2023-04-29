«Реал» Мадрид — «Альмерия»: Бензема и Куртуа вернулись в стартовый состав хозяев
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Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 32-го тура чемпионата Испании. Встретятся местный «Реал» и «Альмерия». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовый состав мадридского «Реала»:
Куртуа, Милитао, Кроос, Бензема, Камавинга, Васкес, Тчуамени, Себальос, Винисиус, Родриго, Рюдигер.
В состав «сливочных» вернулись Тибо Куртуа, Эдуарду Камавинга и Карим Бензема, пропускавшую матч прошлого тура с «Жироной» (2:4). «Реал» занимает в турнирной таблице второе место (65 очков), отставая от лидирующей «Барселоны» (76) на девять очков.
Матч «Реал» — «Альмерия» обслужит бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом.
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