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«Брайтон» разгромил «Вулверхэмптон». «Брентфорд» одолел «Ноттингем»

«Брайтон» разгромил «Вулверхэмптон». «Брентфорд» одолел «Ноттингем»
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Закончились два матча 34-го тура чемпионата Англии.

В противостоянии «Брайтона» и «Вулверхэмптона» сильнее были хозяева – 6:0.

Подопечные Роберто Де Дзерби уже к 40-й минуте сняли все вопросы о победителе: «чайки» вели в счёте 4:0, благодаря голам Ундава, Уэлбека и дважды Гросса.

После перерыва футболисты «Брайтона» продолжили терзать оборонительные ряды «волков». Игровое преимущество команды Де Дзерби вылилось ещё в два забитых мяча: дубли оформили Уэлбек и Ундав.

Таким образом, «чайки» располагаются на восьмом месте и продолжают сражаться за еврокубки. В активе команды 52 балла после 31 игры. «Вулверхэмптон» занимает 13-е место, набрав 37 баллов.

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
29 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
6 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Ундав – 6'   2:0 Гросс – 13'   3:0 Гросс – 26'   4:0 Уэлбек – 39'   5:0 Уэлбек – 48'   6:0 Ундав – 66'

Во второй игре встречались «Брентфорд» и «Ноттингем». Хозяева пропустили гол «в раздевалку» на 45-й минуте. В составе «Ноттингема» отличился Данило.

«Брентфорд» долго не мог отыграться. Лишь за восемь минут до конца основного времени матча форвард лондонской команды Айван Тони восстановил равновесие – 1:1.

На четвёртой компенсированной минуте хавбек «пчёл» Джошуа Да Силва принёс своей команде победу.

«Брентфорд» занимает девятое место, имея в активе 50 баллов. «Ноттингем» всё ещё держится в шаге от «зоны вылета», занимая 17-ю строчку с 30 очками.

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
29 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
2 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Данило – 45+1'   1:1 Тони – 82'   2:1 да Силва – 90+4'
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