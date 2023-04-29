«Брайтон» разгромил «Вулверхэмптон». «Брентфорд» одолел «Ноттингем»

Закончились два матча 34-го тура чемпионата Англии.
В противостоянии «Брайтона» и «Вулверхэмптона» сильнее были хозяева – 6:0.
Подопечные Роберто Де Дзерби уже к 40-й минуте сняли все вопросы о победителе: «чайки» вели в счёте 4:0, благодаря голам Ундава, Уэлбека и дважды Гросса.
После перерыва футболисты «Брайтона» продолжили терзать оборонительные ряды «волков». Игровое преимущество команды Де Дзерби вылилось ещё в два забитых мяча: дубли оформили Уэлбек и Ундав.
Таким образом, «чайки» располагаются на восьмом месте и продолжают сражаться за еврокубки. В активе команды 52 балла после 31 игры. «Вулверхэмптон» занимает 13-е место, набрав 37 баллов.
Во второй игре встречались «Брентфорд» и «Ноттингем». Хозяева пропустили гол «в раздевалку» на 45-й минуте. В составе «Ноттингема» отличился Данило.
«Брентфорд» долго не мог отыграться. Лишь за восемь минут до конца основного времени матча форвард лондонской команды Айван Тони восстановил равновесие – 1:1.
На четвёртой компенсированной минуте хавбек «пчёл» Джошуа Да Силва принёс своей команде победу.
«Брентфорд» занимает девятое место, имея в активе 50 баллов. «Ноттингем» всё ещё держится в шаге от «зоны вылета», занимая 17-ю строчку с 30 очками.
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