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Daily Mail: Рэтклифф готов купить «МЮ» дороже, чем катарский шейх, предложивший € 5,7 млрд

Daily Mail: Рэтклифф готов купить «МЮ» дороже, чем катарский шейх, предложивший € 5,7 млрд
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Стали известны подробности предложения сэра Джима Рэтклиффа о покупке «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.

Рэтклифф хочет приобрести 69% или чуть более 50% акций клуба. Сообщается, что предложение катарского шейха Джассима бин Хамад Аль Тани составило чуть более € 5,7 млрд. Эта сумма, за которую он хочет приобрести 100% акций клуба, превышает предложение Рэтклиффа, однако, учитывая сумму в пересчёте на количество акций, Джим является фаворитом в борьбе за клуб. Сообщается, что процесс продажи продлится от семи до десяти дней. Рэтклифф является владельцем компании Ineos.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» находится на четвёртом месте, отставая от «Ньюкасла», сыгравшего на один матч меньше, на два очка.

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