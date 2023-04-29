В «Спартаке» не стали комментировать информацию о возможном уходе Рыбуса из клуба
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов не стал комментировать информацию о возможном уходе Мацея Рыбуса из клуба.
«Ситуация с Рыбусом? Какие новости могут быть? Рыбус — игрок «Спартака». Что касается будущего, мы не комментируем трансферные слухи, детали переговоров. Летом открывается трансферное окно, тогда и будут приниматься решения», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
33-летний Рыбус перешёл в «Спартак» летом прошлого года. Соглашение польского футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2024 года. Ранее в РПЛ защитник играл за «Локомотив» и грозненский «Ахмат».
В текущем сезоне на счету Рыбуса 12 матчей, в которых он отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
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