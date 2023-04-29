В «Спартаке» заявили, что не будут организовывать фан-сектор в гостевом матче с «Зенитом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что команда не будет организовывать фан-сектор в гостевом матче с «Зенитом» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Будет ли фан-сектор «Спартака» в Санкт-Петербурге? В последнее время наш клуб не организует выездные фан-секторы. Люди, которые хотят поболеть за «Спартак», могут спокойно купить билеты», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 7 мая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Местная команда в этой встрече может досрочно оформить чемпионство, которое станет для неё пятым подряд. В 25-м туре «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (5:1), «Спартак» проводит матч с «Ростовом».