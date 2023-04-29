В «Спартаке» высказались о решении Промеса выступать за клуб Соболева и Джикии в Медиалиге
Поделиться
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что Квинси Промес будет выступать за медийный клуб «Бей Беги», которым руководят Александр Соболев и Георгий Джикия.
«Промес стал игроком «Бей Беги»? У нас много футболистов увлекаются медиафутболом. Это не значит, что им это будет мешать заниматься основным видом деятельности. Мы приветствуем любые хобби, если они не мешают основной деятельности. В свободное время Промес может заниматься всем тем, чем хочет», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
В нынешнем сезоне Промес принял участие в 31 матче красно-белых во всех турнирах, отметившись 22 голами и девятью результативными передачами.
Комментарии
- 29 апреля 2023
-
19:58
-
19:51
-
19:48
-
19:46
-
19:28
-
19:25
-
19:23
-
19:20
-
19:19
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:08
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:37
-
18:31
-
18:28
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
18:13
-
18:12
-
18:01
-
18:00
-
17:55
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:41
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:16
Партнерский контент