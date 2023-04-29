В «Спартаке» высказались о решении Промеса выступать за клуб Соболева и Джикии в Медиалиге

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что Квинси Промес будет выступать за медийный клуб «Бей Беги», которым руководят Александр Соболев и Георгий Джикия.

«Промес стал игроком «Бей Беги»? У нас много футболистов увлекаются медиафутболом. Это не значит, что им это будет мешать заниматься основным видом деятельности. Мы приветствуем любые хобби, если они не мешают основной деятельности. В свободное время Промес может заниматься всем тем, чем хочет», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В нынешнем сезоне Промес принял участие в 31 матче красно-белых во всех турнирах, отметившись 22 голами и девятью результативными передачами.