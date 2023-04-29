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В «Спартаке» ответили на вопрос о работе спортивного директора Пола Эшуорта

В «Спартаке» ответили на вопрос о работе спортивного директора Пола Эшуорта
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о работе в команде спортивного директора Пола Эшуорта.

«Эшуорт поехал смотреть Рохаса в Аргентину? Мы не комментируем имена. Пол Эшуорт как спортивный директор должен заниматься подготовкой летней трансферной кампании — он этим и занимается. Очевидно, что он летает в страны и просматривает потенциальных новичков», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Спартак» в эти минуты проводит домашний матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Сейчас команда Гильермо Абаскаля занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, набрав 48 очков. Выше располагаются ростовчане, у которых на очко больше и «Зенит», набравший 61 очко.

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