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«Реал» готов предложить Беллингему одну из самых высоких зарплат в клубе

«Реал» готов предложить Беллингему одну из самых высоких зарплат в клубе
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Боссы «Реала» готовы предложить полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему одну из самых высоких зарплат в команде, сообщает Cadena SER.

По информации источника, жалованье молодого хавбека будет чуть ниже, чем у голкипера Тибо Куртуа и вингера Винисиуса Жуниора. Игроку будет предложено долгосрочное соглашение (на пять-шесть лет).

«Реал» желает объявить о переходе Джуда Беллингема после попадания в финал Лиги чемпионов текущего сезона, так как соперник «сливочных», «Манчестер Сити», также является одним из главных претендентов на игрока. С Беллингемом провёл переговоры лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Бывший партнёр англичанина по «Боруссии», ныне форвард «Сити» Эрлинг Холанд также побеседовал с Джудом о возможном воссоединении.

Ранее сообщалось, что, несмотря на то что трансфер Беллингема – приоритет «Реала» на лето, мадридский клуб не намерен платить за 19-летнего игрока более € 120 млн. Финальное решение о выборе команды останется за английским хавбеком.

В текущем сезоне в активе Беллингема 11 голов и шесть результативных передач в 39 матчах за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах.

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